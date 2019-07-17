В г. Перми состоялись Всероссийские соревнования – чемпионаты Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью...
В период с 8 по 12 июля 2019 года в г. Перми состоялись Всероссийские соревнования – чемпионаты Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью.
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу приняли участие 203 сотрудника из 30 сборных команд территориальных органов МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.
В программу соревнований входили: кросс – 3 км среди женщин, 5 км среди мужчин в возрастных группах (до 35 лет, 35-39 лет, старше 40 лет), а также смешанная эстафета 4 х 1 км.
Лучший спортивный результат в личном первенстве показал: Ишов Акмаль Караматуллаевич (УООП) – 2-е место на дистанции 5 км (возрастная категория 35-39 лет).
В легкоатлетической смешанной эстафете команда Московской полиции завоевала 1-е место.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1-е место – Республика Татарстан;
2-е место – г. Москва;
3-е место – Свердловская область.
В чемпионате по служебному двоеборью приняли участие 163 сотрудника из 29 сборных команд территориальных органов МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.
В программу соревнований входили: кросс – 1,5 км с двумя огневыми рубежами среди женщин, кросс 3 км с двумя огневыми рубежами среди мужчин в возрастных группах (до 35 лет, 35-39 лет, старше 40 лет), а также комбинированная эстафета 4 х 1,5 км с двумя огневыми рубежами.
В общекомандном зачете в служебном двоеборье места распределились следующим образом:
1-е место – Ростовская область;
2-е место – Свердловская область;
3-е место – Республика Башкортостан;
6-е место – г. Москва.