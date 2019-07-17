УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Максимова Валерия Петровича, 1965 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Максимова Валерия Петровича, 1965 года рождения, который 2 июля 2019 года покинул место работы в п. Московский, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.Приметы: мужчина славянской внешности на вид 55-60 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82; или в службу «102» (c мобильного – 112)Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79