Мероприятие прошло на свежем воздухе в интерактивной форме игры-квеста «Москва – территория здоровья!»...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было организовано мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних.Встреча состоялась в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха Таганский». В мероприятии приняли участие 50 подростков из разных районов Москвы, участников Московской смены 2019 из ГБУ Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» в возрасте от 12 до 16 лет. Также в мероприятии приняли участие представители администрации Парка и сотрудники Центров поддержки семьи и детства.Мероприятие прошло на свежем воздухе в интерактивной форме игры-квеста «Москва – территория здоровья!», посвященной профилактике вредных привычек и формированию мотивации подростков к здоровому образу жизни.Участники игры разделились на команды, каждая из которых выбрала капитана, название и девиз. В ходе проведения квеста команды находили спрятанные в парке опознавательные знаки по карте и подсказкам, выполняли задания на 5 станциях, расположенных на территории парка. Задания игры были связаны со знанием подростками негативных последствий табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков; умением сказать «Нет» в ситуации риска; а также физическими упражнениями и игровыми заданиями по теме квеста.Мероприятие прошло в интерактивной форме, все команды проявили активное участие в квесте, каждая команда стремилась к победе. После подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. Всем командам-участникам были вручены благодарственные письма от УНК ГУ МВД России по г. Москве. Команде-победителю был вручен сертификат на бесплатное участие в экскурсии в музее ретро-автомобилей. Ребята поблагодарили полицейских за интересно проведенную игру и пожелали встретиться вновь на подобных квестах.УНК ГУ МВД России по г. Москве