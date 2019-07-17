В Тулуне с подтопленных территорий спасатели откачали 30 тысяч кубометров воды, подтопленными остаются 46 жилых домов в низменной части города.

В Тулуне с подтопленных территорий спасатели откачали 30 тысяч кубометров воды, подтопленными остаются 46 жилых домов в низменной части города, передает пресс-служба МЧС.В минувшие сутки рабочие группы вывезли более 23 тысяч кубометров мусора, произвели очистку 67 подворий и 13 улиц, адресно оказали помощь 53 местным жителям и доставили пострадавшим от бедствия 7 тонн питьевой воды и почти 3 тонны продуктов питания.Сегодня, 17 июля, проводятся аварийно-восстановительные мероприятия на 20 улицах Тулуна и продолжаются работы по засыпке заградительной дамбы на реке Ия.По информации МЧС в настоящее время реки в Иркутской области вернулись в свои русла, и регион постепенно возвращается к своей обычной жизни.