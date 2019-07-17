Изменить Конституцию предлагает спикер Думы Вячеслав Володин. Он предложил внести в Основной закон России поправки, которые расширят полномочия нижней палаты российского парламента и поставят под ее контроль деятельность правительства.

Изменить Конституцию предлагает спикер Думы Вячеслав Володин. Он предложил внести в Основной закон России поправки, которые расширят полномочия нижней палаты российского парламента и поставят под ее контроль деятельность правительства.Впервые эту мысль Вячеслав Володин высказал 25 декабря 2018 года, напоминает "Интерфакс". Он предложил устранить дисбаланс между ветвями власти. В частности, Володин предлагает прописать участие Госдумы в формировании кабинета министров.Сейчас Дума лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту. Володин упирает на то, что при этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по предложенным кандидатурам. Также в законе не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.По мнению Вячеслава Володина, усиление Думы способствовало бы повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента России по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.Поправки в российскую Конституцию лишь уточняют ее базовые ценности и помогают их реализовывать в жизни, отмечает спикер Госдумы, подчеркивая при этом, что заложенные в Основной закон базовые ценности должны оставаться неизменными. Именно так на инициативу отреагировал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что фундаментальные изменения Конституции не нужны, но возможно потребуется точечная настройка.