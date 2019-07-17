Юрий Кузнецов проходит плановый осмотр в поликлинике. Дочь
звезды Улиц разбитых фонарей опровергла информацию о госпитализации
актера.
Юрий Кузнецов проходит плановый осмотр в поликлинике. Дочь
звезды "Улиц разбитых фонарей" опровергла информацию о госпитализации
актера.
Сообщения об экстренной госпитализации Юрия Кузнецова и
сделанной операции не подтверждаются. Дочь актера, известного по сериалу "Улицы
разбитых фонарей", утверждает, что отец отправился обычный осмотр к врачу.
"Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотр
в поликлинике, это действительно так", – приводит слова Александры
Кузнецовой Пятый канал. Дочь актера обещала позже подробнее рассказать о его здоровье.
Ранее поступили сообщения, что Юрия Кузнецова экстренно доставили в больницу в Санкт-Петербурге. СМИ писали о том, что актер перенес операцию на сердце и вскоре он пройдет курс реабилитации
стал известен широкой аудитории благодаря
ролям в фильмах "Брат", "Гений", "Остров". Всенародную
любовь артисту принесла роль Мухомора в сериале "Улицы разбитых фонарей".
Сейчас 72 года. Дебют его в кинематографе состоялся
в 1973 году – это была эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова "Свой
среди чужих, чужой среди своих". Запомнился зрителям и герой Кузнецова в картине
"Мой друг Иван Лапшин" режиссера Алексея Германа.