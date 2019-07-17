Юрий Кузнецов проходит плановый осмотр в поликлинике. Дочь звезды Улиц разбитых фонарей опровергла информацию о госпитализации актера.

Юрий Кузнецов проходит плановый осмотр в поликлинике. Дочьзвезды "Улиц разбитых фонарей" опровергла информацию о госпитализацииактера.Сообщения об экстренной госпитализации Юрия Кузнецова исделанной операции не подтверждаются. Дочь актера, известного по сериалу "Улицыразбитых фонарей", утверждает, что отец отправился обычный осмотр к врачу."Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотрв поликлинике, это действительно так", – приводит слова АлександрыКузнецовой Пятый канал. Дочь актера обещала позже подробнее рассказать о его здоровье.Ранее поступили сообщения, что Юрия Кузнецова экстренно доставили в больницу в Санкт-Петербурге. СМИ писали о том, что актер перенес операцию на сердце и вскоре он пройдет курс реабилитациистал известен широкой аудитории благодаряролям в фильмах "Брат", "Гений", "Остров". Всенароднуюлюбовь артисту принесла роль Мухомора в сериале "Улицы разбитых фонарей".Сейчас 72 года. Дебют его в кинематографе состоялсяв 1973 году – это была эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова "Свойсреди чужих, чужой среди своих". Запомнился зрителям и герой Кузнецова в картине"Мой друг Иван Лапшин" режиссера Алексея Германа.