Стал известен новый тренер английского Ньюкасла. Им стал Стив Брюс, в прошлом сезоне работавший с Шеффилд Уэнсдэй.

Стал известен новый тренер английского "Ньюкасла". Им стал Стив Брюс, в прошлом сезоне работавший с "Шеффилд Уэнсдэй".58-летний Стив Брюс, в прошлом капитан "Манчестер Юнайтед", бывший тренер "Уигана", "Сандерленда", "Бирмингем Сити" и "Астон Виллы", заменил на этом посту испанца Рафаэля Бенитеса. На пост, ставший вакантным, претендовали Стивен Джеррард и Микель Артета, но руководство "Ньюкасла" предпочло более опытного Брюса.В прошлом году "Ньюкасл" занял 13 место в премьер-лиге. Этот результат не устроил руководство "сорок" и стало причиной от продолжения работы с Бенитесом.