Женщина сообщила, что неизвестный путем подбора ключей проник в принадлежащую ей квартиру...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в квартирной краже.В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что неизвестный путем подбора ключей проник в принадлежащую ей квартиру, расположенную на Пресненской набережной, где, взломав два сейфа, похитил ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 41-летнего жителя столицы. У злоумышленника частично изъяты похищенные ювелирные украшения.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60