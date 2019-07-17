На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании. Светлана Ромашина выиграла соревнования сольной произвольной программе.

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании. Светлана Ромашина выиграла соревнования сольной произвольной программе.Судьи оценили композицию Светланы "Кармен" в 97,1333 балла. Серебряный призер – испанка Она Карбонель, уступила чемпионке более двух баллов — 94,5667. Бронзовая награда у японки Юкико Инуи.Светлана Ромашина в двадцатый раз в карьере выиграла золото чемпионата мира. На соревнованиях в Кванджу он успела стать чемпионкой в технической программе дуэтов вместе со Светланой Колесниченко.