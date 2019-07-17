Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью, в которой буквально набросилась на президента России Владимира Путина. Ее возмутило то, что тот сказал про кризис либерализма.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью, в которой буквально набросилась на президента России Владимира Путина. Ее возмутило то, что тот сказал про кризис либерализма.Как отметили некоторые эксперты, если бы первую часть выступления Терезы Мэй услышал человек, слабо разбирающийся в политической культуре Великобритании, то он решил бы, что глава британского правительства на пороге своей отставки решила наконец признать допущенные ошибки. Она заговорила именно о том, что фактически стоило ей поста – о попытках спихнуть ответственность на внешнего врага и об отказе от международного сотрудничества."Популистские движения избрали политику разобщения, избирая врагов, чтобы обвинить их во всех наших проблемах, и найти простые ответы. Делая это, они продвигают поляризационную политику, которая воспринимает мир как "мы" и "они", тюрьму "победителей" и "проигравших". В этой системе компромиссы и сотрудничество через международные институты считаются признаком слабости, а не силы", – подчеркнула Тереза Мэй.Примечательно, что именно в таком русле строилась внешнеполитическая риторика Лондона в отношении Москвы. Все предложения о сотрудничестве или хотя бы переговорах для достижения компромисса британской стороной игнорировались. Россия заранее объявлялась виноватой едва ли ни во всех проблемах страны.В связи с этим немудрено, что кому-то могло показаться, что Тереза Мэй говорит о самой себе. Однако довольно быстро выяснилось, что ситуацию она сумела вывернуть буквально наизнанку, а все вышесказанное стало обвинением в адрес президента России Владимира Путина. На него глава британского правительства набросилась за слова с критикой либеральной идеи, которую российский лидер озвучил на саммите G20 в Японии."Уровень жизни в либеральных демократиях, таких как Великобритания, Франция и Германия, не идут в сравнение с уровнем жизни в Российской Федерации. И факт, что он считает нужным озвучить то, что он сказал, говорит об угрозе нашим ценностям, которые мы должны защищать", – заявила Тереза Мэй, тем самым воспроизведя собственные же обвинения в делении мира на "победителей" и "проигравших" и в поисках внешнего врага для объяснения всех проблем.