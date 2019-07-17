В воскресенье в индийском Ахмедабаде аттракцион-маятник переломился, и 32 человека упали со значительной высоты. Погибли трое, еще 29 получили травмы.

В воскресенье в индийском Ахмедабаде аттракцион-маятник переломился, и 32 человека упали с высоты четырехэтажного дома.Первоначально сообщалось что в результате инцидента погибли два человека, однако позже издание Navbharat Times рассказало трех жертвах. Еще 29 человек получили травмы, из них 15 пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.अहमदाबाद के कांकरिया में अम्यूज़्मेंट पार्क में भयानक हादसा. चलते झूले के टूटने से तीन लोगों की मौत. 6 लोग गम्भीर ज़ख़्मी. 15 लोग घायल. pic.twitter.com/afkRcBZEqv— रोहित सरदाना (@sardanarohit) 14 июля 2019 г.Начальник местной пожарной службы отказался озвучить местным СМИ вероятные причины аварии, сославшись на то, что до окончания проводимой экспертизы это будут пустые домыслы.В свою очередь, муниципальный комиссар Виджай Нехра заявил, что приостановит выдачу лицензий для развлекательных парков и намекнул, что разрешение на использование поломавшегося аттракциона-маятника, могло быть выдано с коррупционными нарушениями.