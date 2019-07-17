В воскресенье в индийском Ахмедабаде аттракцион-маятник переломился, и 32 человека упали со значительной высоты. Погибли трое, еще 29 получили травмы.
В воскресенье в индийском Ахмедабаде аттракцион-маятник переломился, и 32 человека упали с высоты четырехэтажного дома.
Первоначально сообщалось что в результате инцидента погибли два человека, однако позже издание Navbharat Times рассказало трех жертвах. Еще 29 человек получили травмы, из них 15 пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.
अहमदाबाद के कांकरिया में अम्यूज़्मेंट पार्क में भयानक हादसा. चलते झूले के टूटने से तीन लोगों की मौत. 6 लोग गम्भीर ज़ख़्मी. 15 लोग घायल. pic.twitter.com/afkRcBZEqv
— रोहित सरदाना (@sardanarohit) 14 июля 2019 г.
Начальник местной пожарной службы отказался озвучить местным СМИ вероятные причины аварии, сославшись на то, что до окончания проводимой экспертизы это будут пустые домыслы.
В свою очередь, муниципальный комиссар Виджай Нехра заявил, что приостановит выдачу лицензий для развлекательных парков и намекнул, что разрешение на использование поломавшегося аттракциона-маятника, могло быть выдано с коррупционными нарушениями.