Выступающий во втором дивизионе чемпионата Турции Менеменспор расторг контракт с гамбийским полузащитником Альфу Джаллоу через день после подписания. Выяснилось, что турки перепутали Джаллоу с его однофамильцем.

Выступающий во втором дивизионе чемпионата Турции "Менеменспор" расторг контракт с гамбийским полузащитником Альфу Джаллоу через день после подписания. Выяснилось, что турки перепутали Джаллоу с его однофамильцем."Менеменспор" рассчитывал усилиться за счет Ламина Джаллоу, игравшего в прошлом сезоне за клуб итальянской Серии А "Кьево". Но вместо Ламина в расположении турецкой команды прибыл другой африканец – игрок португальского "Алкошетенсе" Альфу.То, что "Менеменспор" подписал не того Джаллоу, стало известно через день. Контракт с Альфу был расторгнут. Но пока неизвестно, купят ли турки "правильного" игрока.