Итальянская полиция в ходе рейда обнаружила у группировки болельщиков Ювентуса склад с оружием. В арсенале была даже ракета класса Земля-воздух.

Итальянская полиция в ходе рейда обнаружила у группировки болельщиков "Ювентуса" склад с оружием. В арсенале была даже ракета класса "Земля-воздух".Полиция Турина обнаружила холодное и огнестрельное оружие, в том числе и автоматическое. Также были найдены несколько ящиков с боеприпасами. Но главной находкой стала ракета класса "земля-воздух", стоящая на вооружении армии Катара.Кроме того, у фанатской группировки, придерживающейся ультраправых взглядов, была найдена экстремистская литература, в том числе и нацистского толка. Три участника группы, в том числе и политик Фабио Дель Берджоло, были задержаны.