Городской суд Санкт-Петербурга во вторник, 16 июля, огласил приговор по делу об убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Сиделка Галина Гусейнова приговорена к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второго фигуранта Размика Акобяна осудили на 7 лет в испытательной колонии строгого режима.

Городской суд Санкт-Петербурга во вторник, 16 июля, огласил приговор по делу об убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Сиделка Галина Гусейнова приговорена к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второго фигуранта Размика Акобяна осудили на 7 лет в испытательной колонии строгого режима.О приговоре в отношении виновных сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. В этом деле также был третий фигурант — Сеник Нароян, но он умер в начале июля после того, как судом был вынесен обвинительный вердикт. В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти виновного. В отношении Нарояна вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с его смертью.В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что расследование было осложнено, поскольку изначально Галина Гусейнова проходила по делу как основная свидетельница, а затем она была привлечена к уголовной ответственности. Сиделка пыталась ввести следствие в заблуждение, но в ее показаниях были выявлены противоречия. Впоследствии установлено, что Гусейнова сразу после убийства Нины Мациной встретилась с соучастниками в торговом центре. Затем при изучении камер видеозаписей и телефонных переговоров была установлена полная картина случившегося преступления.Ранее сообщалось, что тело старейшей 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной, служившей там со времен блокады Ленинграда, было обнаружено 21 ноября 2017 года в квартире одного из домов по Варшавской улице. Сотрудниками следственных органов были задержаны двое подозреваемых — Размик Акобян и Сеник Нароян, а также работница благотворительной общественной организации Галина Гусейнова.Следствием установлено, что сиделка ухаживала за Мациной, потому была в курсе о наличии у нее денег и ценного имущества. Гусейнова под обманным предлогом проникла в квартиру сотрудницы Мариинского театра, впустив туда Нарояна и Акобяна. Преступники избили пострадавшую, похитили ее банковскую карту, наличные не менее 130 тысяч рублей, а также фотокарточку с автографом, после чего задушили Мацину.