После сообщений о том, что Леди Гага стала причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк, в Инстаграме певицы появилось огромное количество смешных комментариев и откровенного флуда - от приветов из разных регионов России до объявлений о продаже квадроциклов и рецептов борща.

После сообщений о том, что Леди Гага стала причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк, "Инстаграм" певицы пользователи массово атакуют сообщениями на русском языке.Помимо нравоучительных комментариев о том, что нехорошо уводить мужа из семьи, где растет ребенок, огромное количество пользователей оставляют ироничные замечания в стиле: "Крым вернули, вернем и Брэдли",А в последние дни под фотографиями в "Инстаграме" Леди Гаги и вовсе начался флуд на разные темы – от совета, как варить борщ и рецепта идеального омлета, что может понадобиться певице после того, как Брэдли расстался с русской женой, до приглашения "нарастить реснички" с обещанием мужа не уводить.Также русскоязычные пользователи передают на страничке Леди Гаги друг другу приветы из разных регионов России, публикуют объявления о продаже квадроциклов, продают и ищут работу, и сами же смеются над тем, что творится под публикациями певицы.Кроме того, в паблике Gufssister уже появляется огромное количество мемов, высмеивающих Леди Гагу.Как певица реагирует на все эти сообщения и переводит ли ей их кто-то, неизвестно, однако ёрнические комментарии продолжают множиться, на что уже обратили внимание даже зарубежные СМИ.О том, что Леди Гага стала разлучницей, начали говорить после выхода фильма "Звезда родилась" и песни Shallow, за которую они с Купером получили "Грэмми" как лучший дуэт.