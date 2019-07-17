Петр Порошенко – в агитационных поездках по Украине. Бывший президент направился во Львов в поезде Интерсити. Пресс-служба политика засняла его трогательную встречу с простой учительницей, которая попросила экс-лидера не опускать руки.

Петр Порошенко – в агитационных поездках по Украине. Бывшийпрезидент направился во Львов в поезде "Интерсити". Пресс-службаполитика засняла его трогательную встречу с "простой учительницей",которая попросила экс-лидера не опускать руки.Простая учительница сельской школы из Полтавщины появилась вотведенном бывшему президенту Украины вагоне поезда "Интерсити",который следовал из Киева во Львов. Петр Порошенко трогательно пообщался с женщиной.Учительница рассыпалась в благодарностях за тяжелую работу,которую Петр Порошенко проделал для Украины и попросила его продолжать борьбу."Хочется поклониться от имени нашей семьи. Вы столькосделали за пять лет. Я простая учительница украинского языка, муж уехал вПольшу по безвизу, это благодаря вам. Армия, мова, вера. Томос. Мы поддерживаливас на всех выборах, муж, сын. Мы очень благодарны вам! Так держать! Боритесь!Не опускайте руки!", рыдая, умоляла учительница Порошенко. Политик невыдержал и встал с места, чтобы сфотографироваться с простой украинкой напамять.На своей странице в Facebook Петр Порошенко объяснил, что Валентина – учительницаукраинского языка с большим опытом. Она учит детей Андреевской школы наПолтавщине не только знать украинский язык, но любить его. Экс-президентпоблагодарил всех украинцев, "которые пропагандируют и искренне любятукраинский язык".