Петр Порошенко – в агитационных поездках по Украине. Бывший
президент направился во Львов в поезде Интерсити. Пресс-служба
политика засняла его трогательную встречу с простой учительницей,
которая попросила экс-лидера не опускать руки.
Петр Порошенко – в агитационных поездках по Украине. Бывший
президент направился во Львов в поезде "Интерсити". Пресс-служба
политика засняла его трогательную встречу с "простой учительницей",
которая попросила экс-лидера не опускать руки.
Простая учительница сельской школы из Полтавщины появилась в
отведенном бывшему президенту Украины вагоне поезда "Интерсити",
который следовал из Киева во Львов. Петр Порошенко трогательно пообщался с женщиной.
Учительница рассыпалась в благодарностях за тяжелую работу,
которую Петр Порошенко проделал для Украины и попросила его продолжать борьбу.
"Хочется поклониться от имени нашей семьи. Вы столько
сделали за пять лет. Я простая учительница украинского языка, муж уехал в
Польшу по безвизу, это благодаря вам. Армия, мова, вера. Томос. Мы поддерживали
вас на всех выборах, муж, сын. Мы очень благодарны вам! Так держать! Боритесь!
Не опускайте руки!", рыдая, умоляла учительница Порошенко. Политик не
выдержал и встал с места, чтобы сфотографироваться с простой украинкой на
память.
На своей странице в Facebook Петр Порошенко объяснил, что Валентина – учительница
украинского языка с большим опытом. Она учит детей Андреевской школы на
Полтавщине не только знать украинский язык, но любить его. Экс-президент
поблагодарил всех украинцев, "которые пропагандируют и искренне любят
украинский язык".