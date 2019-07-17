Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Егорова Ивана Владимировича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Егорова Ивана Владимировича, 1979 года рождения, проживающего на территории поселения Киевский, который 14 июля 2019 года уехал с работы из города Дмитрова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 172-174, волосы короткие тёмного цвета.Был одет: синие джинсы, синяя толстовка, коричневые туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79