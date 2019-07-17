Алексей Панин погряз в долгах. По данным Федеральной службы судебных
приставов, актер задолжал более 3 миллионов рублей.
Алексей Панин погряз в долгах. По данным Федеральной службы судебных
приставов, актер задолжал более 3 миллионов рублей.
На Алексея Панина открыто 213 исполнительных производств, из
которых около двух сотен – неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного
движения. По данным ведомства, долги скандальный артист копит с 2015 года. Всего Панин задолжал 3 миллиона 43 тысячи 822
рубля.
Как известно, Алексей Панин не скрывает свои нарушения на
дорогах – напротив, актер с удовольствием выкладывает видеозаписи "подвигов"
в соцсети. Его обычные развлечения – проехать по пешеходной улице в Саратове
или пронестись на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту,
пишет .
не до оплаты штрафов. Актер, а теперь и
режиссер готовит к выпуску свой фильм – он заявляет, что именно такого кино
долгие годы ждали российские зрители. Кроме того, Панин занят фотографированием
голышом себя любимого и своей подруги.
Снимки отдыха с девушкой в Крыму 41-летний актер пытался
опубликовать в Instagram,
замазав предварительно интимные части тела на фото – во избежание очередного
бана. Но и такие прикрытые откровения вызвали неудовольствие фолловеров. Они
напомнили , что он отец двух дочерей – так что хорошо бы вести себя
пристойнее.