Алексей Панин погряз в долгах. По данным Федеральной службы судебных приставов, актер задолжал более 3 миллионов рублей.

Алексей Панин погряз в долгах. По данным Федеральной службы судебныхприставов, актер задолжал более 3 миллионов рублей.На Алексея Панина открыто 213 исполнительных производств, изкоторых около двух сотен – неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожногодвижения. По данным ведомства, долги скандальный артист копит с 2015 года. Всего Панин задолжал 3 миллиона 43 тысячи 822рубля.Как известно, Алексей Панин не скрывает свои нарушения надорогах – напротив, актер с удовольствием выкладывает видеозаписи "подвигов"в соцсети. Его обычные развлечения – проехать по пешеходной улице в Саратовеили пронестись на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту,пишет .не до оплаты штрафов. Актер, а теперь ирежиссер готовит к выпуску свой фильм – он заявляет, что именно такого кинодолгие годы ждали российские зрители. Кроме того, Панин занят фотографированиемголышом себя любимого и своей подруги.Снимки отдыха с девушкой в Крыму 41-летний актер пыталсяопубликовать в Instagram,замазав предварительно интимные части тела на фото – во избежание очередногобана. Но и такие прикрытые откровения вызвали неудовольствие фолловеров. Онинапомнили , что он отец двух дочерей – так что хорошо бы вести себяпристойнее.