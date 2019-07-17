Актер превратил трехлетнюю дочь в бабушку. Павла Прилучного раскритиковали пользователи Сети.

Актер превратил трехлетнюю дочь в бабушку. Павла Прилучногораскритиковали пользователи Сети.Несколько дней назад отечественные знаменитости открыли для себяприложение, которое состаривает и омолаживает лица на фото. Соцсетизаполонили снимки знаменитей, пропущенные через эту программу. Ксения Собчак,Филипп Киркоров, Кристина Асмус, Стас Садальский и другие звезды уже похвасталисьретушированными кадрами.Между тем актер Павел Прилучный заткнул за пояс всех. Артист "состарил"фото своей трехлетней дочери Мии и опубликовал его в Instagram . "Баба Миячто-то замыслила!" – подписал пост.Идею применить модный фильтр к снимку маленькой девочкимногие раскритиковали. Интернет-обыватели отмечали, что смотреть на подобное имнеприятно."Ну вот и вы туда же!", "Ужас!", "Вам делать нечего?","Фу!", "Зачем делать такое неуместное фото?", "Идиотизм", "Что ты курил, Паша?",– распекали комментаторы.К слову, среди пользователей Сети нашлись те, кто оценил юморартиста. Отмечалось, что "бабушка" Мия очень похожа на королеву Елизавету II, актрису Ирину Розанову исвою мать Агату Муцениеце.