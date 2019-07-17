Актер превратил трехлетнюю дочь в бабушку. Павла Прилучного
раскритиковали пользователи Сети.
Актер превратил трехлетнюю дочь в бабушку. Павла Прилучного
раскритиковали пользователи Сети.
Несколько дней назад отечественные знаменитости открыли для себя
приложение, которое состаривает и омолаживает лица на фото. Соцсети
заполонили снимки знаменитей, пропущенные через эту программу. Ксения Собчак,
Филипп Киркоров, Кристина Асмус, Стас Садальский и другие звезды уже похвастались
ретушированными кадрами.
Между тем актер Павел Прилучный заткнул за пояс всех. Артист "состарил"
фото своей трехлетней дочери Мии и опубликовал его в Instagram . "Баба Мия
что-то замыслила!" – подписал пост.
Идею применить модный фильтр к снимку маленькой девочки
многие раскритиковали. Интернет-обыватели отмечали, что смотреть на подобное им
неприятно.
"Ну вот и вы туда же!", "Ужас!", "Вам делать нечего?",
"Фу!", "Зачем делать такое неуместное фото?", "Идиотизм", "Что ты курил, Паша?",
– распекали комментаторы.
К слову, среди пользователей Сети нашлись те, кто оценил юмор
артиста. Отмечалось, что "бабушка" Мия очень похожа на королеву Елизавету II, актрису Ирину Розанову и
свою мать Агату Муцениеце.