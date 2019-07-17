Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Михаил Старшинов направил генеральному прокурору России Юрию Чайке письмо с просьбой проверить законность и обоснованность задержания матери тяжелобольного ребенка. Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ после того, как в одном из отделений почты она получила посылку с жизненно необходимым для ее десятилетнего сына препаратом.

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Михаил Старшинов направил генеральному прокурору России Юрию Чайке письмо с просьбой проверить законность и обоснованность задержания матери тяжелобольного ребенка. Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ после того, как в одном из отделений почты она получила посылку с жизненно необходимым для ее десятилетнего сына препаратом.Десятилетний сын Елены Боголюбовой страдает от неизлечимого генетического заболевания и является пациентом детского хосписа. От этой же болезни умерла его девятилетняя сестра. А меть ребенка теперь задержана из-за того, что по почте заказала жизненно необходимое для него лекарство."Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде", – в своем обращении к Юрию Чайке отметилМихаил Старшинов. Он отметил, что таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения, необходимо обеспечить правовую защиту.Препарат, который женщина получила с посылкой, не зарегистрирован в России. Это обстоятельство существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью неизлечимо больному мальчику. "Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери", – подчеркнул депутат."Прошу поручить провести проверку законности и обоснованности задержания Елены Боголюбовой", – заключил Старшинов.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании Елены Боголюбовой. Женщина через интернет заказала противосудорожный препарат. При получении посылки ее задержали и удерживали в отделении почты на протяжении семи часов. В полиции заявили, что в лекарстве, которое она заказала, содержится большая доза психотропного вещества.