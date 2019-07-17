Теледива пригласила в свое шоу известного общественного деятеля, видеоблогера и журналиста Илью Варламова. Это интервью Ксении Собчак чуть не закончилось кровопролитием.

Теледива пригласила в свое шоу известного общественногодеятеля, видеоблогера и журналиста Илью Варламова. Это интервью Ксении Собчак чутьне закончилось кровопролитием.Вместе со съемочной группой YouTube-проекта "Осторожно,Собчак!" телеведущая приехала на работу к Варламову. Во время записи интервью Ксения отпросилась по нужде."Я не хочу, чтобы потом ты меня обвинял как Волочкова,поэтому сделаю это прямо при тебе. Иди сюда, буду тебя распинать", – позвала возбужденная теледива Илью Варламова к двери уборной.Ксения, интригуя зрителя, заявила, что в Илье,который с виду безобиден, скрывается страшный маньяк-извращенец. Оказывается, втуалете офиса Варламова теледива нашла азиатские порно-журналы."Вот такой работой вы занимаетесь в офисе? **** с утра довечера. Ты извращенец, Илья", – распекала теледива ошарашенного блогера."Мы договаривались, что ты не будешь никуда заходить, этоединственное место откуда мы не убрали эти журналы. Это японские журналы,потрясающие, это особый вид интересных журналов, которые я привез из Японии. Апотом они начали увеличиваться в количестве. Видимо кто-то, кто там бывает,привозит и складывает", – смущенно оправдывался Илья, было заметно, то находкавыбила его из колеи.Примечательно, что во время беседы Собчак и Варламовпостоянно вспоминали о найденных в уборной журналах. Блогера обиделабестактность Ксении."Я вообще не ханжа, меня просто удивило, что у тебя такойстранный азиатский вкус. Какую именно порнуху мы смотрим – это тоже определяетчеловека. В этом нет ничего ужасного, я тоже смотрю иногда порнуху. То, что тыпорнуху на работе смотришь как все люди, – это даже мило. Это происходит по всейстране", – успокаивала героя телеведущая.Илье Варламову пришлось весь эфир оправдываться, уверять и зрителей, что он не мастурбирует на работе. В итоге теледива настолькодостала героя шутками о порно, что в конце шоу он перешел на крик."Тебякогда-нибудь били на съемках, Ксения? Мы сейчас поднимем рейтинги тебе", – сказал герой шоу, но угрозы, к счастью для теледивы, так и не исполнил.