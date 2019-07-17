Его представил глава районной администрации Александр Дудоров

Его представил глава районной администрации Александр ДудоровРуководить исполнительной властью в Карабаново назначили Василия Новикова. Об этом наши коллеги из издания «Новый город Александров».Глава районной администрации Александр Дудоров назначил руководить городом Василия Новикова.Василий Новиков - военный, закончивший службу в звании майора. После этого он работал в сфере ЖКХ. Последнее место работы — директор в «РЭП Голицыно».Александр Дудоров поставил перед новым и.о. руководителя непростые задачи. Василий Новиков во время встречи с журналистами заявил о политике полной открытости и желании работать на благо жителей Карабаново.