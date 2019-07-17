Здание школы №46, построенное около 60 лет назад, с трудом справляется с возросшим количеством учащихся

Здание школы №46, построенное около 60 лет назад, с трудом справляется с возросшим количеством учащихсяМикрорайон Коммунар и прилегающие кварталы давно уже разрослись в крупный жилой район. Здание школы №46, построенное около 60 лет назад, с трудом справляется с возросшим количеством учащихся, поэтому многим детям приходится ездить на учебу в другие школы города.Но совсем скоро здесь построят новую школу на 1100 учеников. Наряду с учебными классами, большим актовым залом на 350 мест, просторной столовой, школу оборудуют многофункциональным спортивным залом-«трансформером» и двумя бассейнами.Работы начнут уже на этой неделе. Первый этап планируют завершить к началу 2021 года. После ввода нового здания в эксплуатацию старое здание снесут, а на его месте построят стадион и спортплощадки. Все работы второго этапа должны завершить в августе 2021 года.