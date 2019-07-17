По имеющейся информации, фигурантки работали в интересах интернет-магазина, реализующего запрещенные вещества.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из патрульно-постовой службы задержали двух местных жительниц 20 и 22 лет. Девушки подозреваются в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере.В ходе личного досмотра, а также на участке местности, где были задержаны фигурантки, полицейские изъяли 27 свертков с порошкообразным веществом.Проведенным впоследствии исследованием доказано, что вещество, находившееся в свертках, является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой почти 9 граммов.При обыске по месту жительства фигуранток оперативники изъяли упаковочные материалы и электронные весы.По имеющейся информации, фигурантки работали в интересах интернет-магазина, реализующего запрещенные вещества. Изъятые наркотики предназначались для сбыта на территории Ковровского района путем организации «тайников-закладок».В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.