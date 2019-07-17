Женщина оставила без присмотра стирку, в итоге сгорели две квартиры.

В городе Козьмодемьянск республика Марий Эл произошел пожар из-за включенной стиральной машины, огнем оказались охвачены две квартиры.Инцидент произошел на днях в двухэтажном деревянном доме. Одна из жительниц затеяла стирку. Женщина вышла на время в огород, оставив стиральную машинку включенной, а когда вернулась квартиру уже заполнил дым, и пройти в нее было нельзя. Огонь быстро распространялся по деревянному строению. К прибытию пожарных пламя перешло также на квартиру, расположенную на втором этаже. Пожарным удалось локализовать пожар и отстоять остальные квартиры."В результате происшествия повреждена внутренняя отделка и имущество двух квартир. Пострадавших нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Марий Эл.По мнению специалистов, возгорание могло произойти по электрическим причинам. Точные обстоятельства случившегося выясняются.