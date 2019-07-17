В мэрии рассказали о проекте по благоустройству исторического бульвара в Воронеже. Об этом сообщает ГТРК Воронеж.

В мэрии рассказали о проекте по благоустройству исторического бульвара в Воронеже. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж". Названа общая стоимость работ — три с половиной миллиона рублей.До 2020 года, когда ремонт популярной прогулочной зоны обещают закончить, предстоит проделать большой объем работ. Полностью будет обустроена пешеходная зона, обновлены входные композиции и исторический забор. Появится новая детская площадка, современные лавочки и освещение. Также планируется озеленение территории — появятся клумбы и новые деревья.Бульвар "Индустриальный" — историческое место, любимое и часто посещаемое жителями и гостями Воронежа. По соседству с ним расположены дома начала 20 века, а также воинская часть. Ее здания являются объектом историко-культурного наследия. Благоустройство маршрута начали планировать в прошлом году. Работы обещают начать уже в 2019-м.