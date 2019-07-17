В Москве по выделенным полосам теперь могут ездить социальные такси, что поможет маломобильным москвичам быстрее добираться до точки назначения.

В Москве по выделенным полосам теперь могут ездить социальные такси, что поможет маломобильным москвичам быстрее добираться до точки назначения, передает РИА Новости.Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", в прошлом году услугами социального такси москвичи воспользовались 95 тысяч раз. Ежедневно легковые машины соцтакси совершают свыше 350 поездок. Проезд по выделенным полосам позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок.Машины соцтакси оформляют в желтом цвете, им выдают новые госномера, соответствующие требованиям к работе такси.Для индивидуальных поездок москвичам предлагается выбирать легковые машины, а для групповых — автобусы малой и большой вместительности. Оплатить поездку можно с помощью социальной карты москвича.Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. В настоящее время это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.