В Новосибирской области нарушались правила закупок лекарственных средств. Таковы результаты проверки аудита в сфере закупки медикаментов в прошлом году, проведенной региональной контрольно-счетной палатой. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск.

В Новосибирской области нарушались правила закупок лекарственных средств. Таковы результаты проверки аудита в сфере закупки медикаментов в прошлом году, проведенной региональной контрольно-счетной палатой. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".Всего аудиторами были найдены десять нарушений. Выяснилось, что часть закупок производилась по завышенной стоимости. Тем самым, был нарушен федеральный закон. У ГКУ "Новосибоблфарма" обнаружено неэффективное использовало бюджетных средств. Кроме того, нарушались сроки расчетов с поставщиками лекарственных средств на сумму более одного миллиона рублей. Как отметили в контрольно-счетной палате, в этот период Минздрав Новосибирской области не осуществлял контроль в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.Региональному Минздраву и ГКУ "Новосибоблфарм" направлены представления с целью устранения всех нарушений.