Известная писательница Мария Арбатова стала гостьей ток-шоу
Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека драматург рассказала
о личной жизни.
Известная писательница Мария Арбатова стала гостьей ток-шоу
Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" драматург рассказала
о личной жизни.
Первым мужем Марии Арбатовой стал певец Александр Мирошник. Через
год после свадьбы супруги стали родителями близнецов – Петра и Павла. Этот брак
продлился 17 лет.
"Когда началась перестройка, рухнуло все это, он долго не
мог найти себя, я тоже не была готова к этому. А я уже была молодой и успешный
драматург. Мне уже до этого начали приходить большие деньги за постановки, и
это тоже сразу рухнуло. В результате наш брак рухнул, как и у очень многих в моем
поколении. Под давлением шокотерапии, реформ, того, что он не мог найти себя",
– сказала Мария Арбатова в студии ток-шоу "Судьба человека".
По словам драматурга, этот союз изначально не был идеальным. Мария и Александр не хранили верность друг другу.
"У нас был итальянский брак: со сценами, расставаниями, влезанием
на третий этаж с букетом в зубах. Он оперный певец, у него оперное сознание", -
отметила Арбатова в сегодняшнем выпуске программы .
Несмотря на расставание, Мария еще долгое время помогала Александру в быту: она готовила обеды для бывшего супруга и
стирала его белье. Более того, Арбатова, будучи уже замужем за политическим
экспертом Олегом Вите, продолжала жить с под одной крышей с Мирошником.
"У меня второй муж
был гениальный, он сумел выстроить отношения очень правильно. Нам негде было жить, и в одной квартире было два мужа какое-то время", – рассказала Мария ведущему ток-шоу
.
Второй брак Марии Арбатовой продлился восемь лет. "У меня
все браки сексуальные, а разводы социальные, мы развелись из-за выборов. В моем
понимании он неправильно себя вел", – рассказала писательница о причинах
расставания.
Сегодня известный драматург счастлива с третьим мужем –
финансовым аналитиком из Индии Шумитом Даттой Гуптой. Супруг младше Марии
Арбатовой на 10 лет. Вместе они нянчат внуков писательницы.