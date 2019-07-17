Известная писательница Мария Арбатова стала гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека драматург рассказала о личной жизни.

Известная писательница Мария Арбатова стала гостьей ток-шоуБориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" драматург рассказалао личной жизни.Первым мужем Марии Арбатовой стал певец Александр Мирошник. Черезгод после свадьбы супруги стали родителями близнецов – Петра и Павла. Этот бракпродлился 17 лет."Когда началась перестройка, рухнуло все это, он долго немог найти себя, я тоже не была готова к этому. А я уже была молодой и успешныйдраматург. Мне уже до этого начали приходить большие деньги за постановки, иэто тоже сразу рухнуло. В результате наш брак рухнул, как и у очень многих в моемпоколении. Под давлением шокотерапии, реформ, того, что он не мог найти себя",– сказала Мария Арбатова в студии ток-шоу "Судьба человека".По словам драматурга, этот союз изначально не был идеальным. Мария и Александр не хранили верность друг другу."У нас был итальянский брак: со сценами, расставаниями, влезаниемна третий этаж с букетом в зубах. Он оперный певец, у него оперное сознание", -отметила Арбатова в сегодняшнем выпуске программы .Несмотря на расставание, Мария еще долгое время помогала Александру в быту: она готовила обеды для бывшего супруга истирала его белье. Более того, Арбатова, будучи уже замужем за политическимэкспертом Олегом Вите, продолжала жить с под одной крышей с Мирошником."У меня второй мужбыл гениальный, он сумел выстроить отношения очень правильно. Нам негде было жить, и в одной квартире было два мужа какое-то время", – рассказала Мария ведущему ток-шоуВторой брак Марии Арбатовой продлился восемь лет. "У менявсе браки сексуальные, а разводы социальные, мы развелись из-за выборов. В моемпонимании он неправильно себя вел", – рассказала писательница о причинахрасставания.Сегодня известный драматург счастлива с третьим мужем –финансовым аналитиком из Индии Шумитом Даттой Гуптой. Супруг младше МарииАрбатовой на 10 лет. Вместе они нянчат внуков писательницы.