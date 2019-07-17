Новую модификацию малой подводной лодки особого назначения Пиранья представили широкой публике в Санкт-Петербурге. По сравнению с предшественниками, корабль стал заметно крупнее.

Новую модификацию малой подводной лодки особого назначения "Пиранья" представили широкой публике в Санкт-Петербурге. По сравнению с предшественниками, корабль стал заметно крупнее, рассказал агентству РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит" Игорь Караваев.Так, водоизмещение старых "Пираний" составляло 370 тонн против 1400 тонн у новых. Соответственно, экипаж тоже значительно увеличился: с 3-5 до 18-20 человек, уточнил разработчик. Количество десантников-диверсантов на борту осталось тем же – 6 бойцов.Одно из важнейших нововведений – силовая установка, которой не нужен атмосферный воздух. Таким образом, "Пиранья" может двигаться под водой не 3 суток, как раньше, а 12. Это положительно сказалось на незаметности субмарины, потому что ей нужно гораздо реже показываться на поверхности.Кроме того, Караваев рассказал, что обновленные "Пираньи" могут стать ударными: их вооружат универсальными крылатыми ракетами "Калибр".Напомним, первые подлодки были построены на "Ленинградском Адмиралтейском объединении" в 1988 году. Всего собрали два корабля МС-520 и МС-521. Основные задачи "Пираний" – доставка диверсионных групп, разведка, минирование и атака кораблей противника.