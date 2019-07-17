Один человек погиб, еще двое – получили травмы различной степени тяжести: момент фатальной аварии в Петербурге попал в объектив регистратора. Полицейские устанавливают степень вины участников инцидента.

В Сети опубликованы кадры аварии с летальным исходом, произошедшей днем в минувший понедельник, 15 июля, на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге.Судя по кадрам, сделанным регистратором очевидца, водитель автомобиля Kia Rio предпринял резкий маневр уклонения, чтобы разъехаться с "Ладой Ларгус", выехавшей ему наперерез.В итоге Kia выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево в непосредственной близости от остановки общественного транспорта.Как сообщили в полиции, в результате инцидента на месте аварии от полученных травм скончался пассажир легковушки. По некоторым данным, погибшему было около 20 лет.Кроме того, в ДТП пострадали еще два человека – водитель Kia, получивший легкие травмы, и второй пассажир того же транспортного средства, госпитализированный в тяжелом состоянии.