Приложение Моя Планета расширило коллекцию лучших фильмов русского производства на темы науки, истории, путешествий, а также мужских увлечений до тысячи часов. В настоящее время это единственная на рынке мобильных приложений библиотека познавательных отечественных фильмов, большая часть из которых удостоились русских и международных наград.

Приложение "Моя Планета" расширило коллекцию лучших фильмов русского производства на темы науки, истории, путешествий, а также мужских увлечений до тысячи часов. В настоящее время это единственная на рынке мобильных приложений библиотека познавательных отечественных фильмов, большая часть из которых удостоились русских и международных наград.Отмечается, что коллекция пополняется каждую неделю. На данный момент пользователям предоставлена тысяча часов разнообразного контента.Познавательные телеканалы "Цифрового телевидения" объединили свои архивы в приложении "Моя Планета" в январе 2019 года. Также с июля появилась возможность просмотра телеканала “Планета HD".По желанию фильмы телеканалов "Моя Планета", "Наука", "История", "Живая Планета" и "Т24" можно смотреть не только на экране смартфона или планшета. Изображение можно вывести на экран большого телевизора в том случае, если он поддерживает технологию Chromecast.Руководитель познавательного блока телеканалов "Цифрового телевидения" Григорий Ковбасюк отметил, что современное технологическое развитие и обилие игроков на рынке производства контента диктует свои правила. В связи с этим сегодня недостаточно просто производить качественные и интересные фильмы, потому зрителю важно предложить весь спектр возможностей его потребления. Приложение "Моя Планета" полностью соответствует этим задачам. Оно удобно тем, что пользователь может иметь доступ как к привычному потоковому вещанию, так и "носить" его всегда с собой на своем мобильном телефоне.Ковбасюк подчеркнул, что каждый может сам выбрать, какой фильм хочет увидеть, поскольку в приложении имеется богатый выбор линеек программ сразу нескольких телеканалов познавательной тематики. Подписчик может сам решать, когда, где и каким образом потреблять предлагаемый контент.Приложение "Моя Планета", в первую очередь, предназначено для пользователей мобильных устройств на платформах iOS и Android. Фильмы можно смотреть без интернета, если предварительно загрузить их в приложении.