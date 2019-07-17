По предварительным данным, отходы сбрасывает местный завод полиэтиленовых пакетов.

В селе Нижняя Татарка в Ставропольском крае на улицах образовались розовые ручьи с неприятным запахом. На их появление в соцсетях жалуются местные жители. Сообщается, что эти отходы может сбрасывать местный завод полиэтиленовых пакетов. От завода часто исходит неприятный запах, а теперь рядом с домами появились ручьи ядовито-розового цвета. Сельчане опасаются за свое здоровье и состояние окружающей среды."В селе Нижняя Татарка, по улице Совхозная, находится завод по производству пластиковых пакетов. Завод граничит с частичными домами. От производства постоянно стоит ужасная вонь. Сбор подписей ранее ничего не дал.Терпению опять пришёл край, когда с завода стали спускать розовые отходы!", - говорится в паблике "Нетипичный Ставрополь" ВКонтакте.Как пишут местные СМИ, в дело вмешались местные власти, на предприятии уже работают сотрудники Минприроды. Правоохранители тоже ведут проверку по данному факту.