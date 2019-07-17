Главным событием первого дня фестиваля станет велопробег «Владимир-Суздаль»

Главным событием первого дня фестиваля станет велопробег «Владимир-Суздаль»Вот уже в 4-й раз подряд суздальская земля радушно встретит гостей и участников грандиозного фестиваля велосипедного спорта. «Велолето-2019» пройдёт с 26 по 28 июля и объединит спортивные семьи региона. Событие – часть проекта «За здоровый образ жизни», который проводят по инициативе Губернатора Владимира Сипягина.Главным событием первого дня фестиваля станет велопробег «Владимир-Суздаль». Он стартует 27 июля в 9:15 от Соборной площади. Колонну спортсменов возглавит глава суздальской администрации Сергей Сахаров.Преодолев десятки километров, которые разделяют древние города, велосипедисты смогут проверить свои силы в индивидуальных и шоссейных гонках, захватывающем велобиатлоне, триатлоне и «суровом» маутинбайке. Для самых юных участников фестиваля подготовят особую праздничную программу и организуют эстафету «Мама, папа, я – спортивная семья».«Наш праздник входит в ТОП-200 лучших спортивных мероприятий России, - говорит президент региональной федерации велосипедного спорта Андрей Цырулев. – Трёхдневных велофестивалей больше нигде нет. В этом году мы ожидаем около 2,5 тыс. участников. Кроме того, вот уже второй год подряд в ходе фестиваля у нас проведут всероссийские соревнования по маутинбайку. К нам приедут сильнейшие гонщики страны. Я надеюсь, что все жители и гости нашего региона смогут в полной мере насладиться этим праздником спорта».Групповую шоссейную гонку, в ходе которой велосипедисты должны будут преодолеть 60 километров, проведут по новому маршруту. Как старт, так и финиш будут располагаться в центре города, что очень удобно для болельщиков. Триатлон – самая энергозатратная дисциплина, объединившая в себе сразу несколько видов спорта. Атлеты, рискнувшие принять в нём участие, сначала покажут себя в заплыве, затем они проедут 20 км на велосипедах по шоссе на Ильинском лугу, а в завершении их будет ожидать забег на 5 км. Финалом «Велолета» станет заезд «Gran Fondo», который состоится в последнее воскресенье июля. В этом году для него также подыскали новую трассу.«Вместо привычной трассы в 60 и 120 км по Суздальскому Ополью, новая будет вести в город Гаврилов Посад. Она будет разбита на участки 30, 55 и 110 км. Для велосипедистов это также новинка», - говорит глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.