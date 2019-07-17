Музыкальный фестиваль Лайма. Рандеву. Юрмала – значимое событие не только для Латвии, но и для всего постсоветского пространства. Уже пять лет Лайма Вайкуле проводит его, собирая на Рижском взморье все сливки музыки. Корреспондент Дни.ру отправился в Юрмалу.

Музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" – значимое событие не только для Латвии, но и для всего постсоветского пространства. Уже пять лет Лайма Вайкуле проводит его, собирая на Рижском взморье все сливки музыки. Корреспондент "Дни.ру" отправился в Юрмалу.Афиша фестиваля каждый год изумляет именами. В этом году в концертном зале "Дзинтри" гостями очаровательной Лаймы станут Нино Катамадзе, Лолита, Стас Михайлов, Алена Свиридова, Эмин, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и еще почти пятьдесят топовых артистов.Билеты на каждый из четырех дней фестиваля практически полностью проданы. Весь зрителей ждет и исключительно живой звук, настоящий оркестр и роскошные световые декорации.Но главная интрига – появится ли в зале Алла Пугачева, которая сейчас, традиционно, отдыхает с семьей в Юрмале. "Будет ли она – спрашивайте у нее, – рассказала Вайкуле в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Во всяком случаем мне она сказала, что придет в первый и в последний день".В последнее время ходит много слухов об отношениях российской и прибалтийской эстрадных див. Пресса пытается их поссорить, сочиняет небылицы. Лайма поспешила поставить точку и прекратить все домыслы. "У нас с ней все хорошо!" – заверила певица. Хотя и отказалась раскрывать секрет, как часто они видятся и кто к кому ходит в гости чаще.Хотя пару недель назад Пугачева встречалась с Вайкуле и они вместе вели прямой эфир в социальных сетях, отвечая на вопросы многочисленных поклонников. Для всех этой был большой подарок. Теперь фанаты ждут Примадонны на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".