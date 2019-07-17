Это новшество позволит повысить комфортность получения услуг и сократить время ожидания в очередях

Это новшество позволит повысить комфортность получения услуг и сократить время ожидания в очередяхВо Владимире открылся новый многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Четвёртый по счёту МФЦ площадью 360 квадратных метров располагается по адресу: Октябрьский проспект, д. 14. В новом центре работает 15 «окон», где оказывают более 100 видов услуг. Предусмотрели и отдельную зона для предпринимателей, состоящую из 5-ти «окон».«Губернатор поставил задачу упростить условия ведения бизнеса, что должно повысить роль МФЦ в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отличительная особенность нового офиса - наличие выделенной зоны «Мой бизнес». Здесь можно получить 45 видов услуг, которые необходимы для старта и развития бизнеса. Это новшество позволит повысить комфортность получения услуг и сократить время ожидания в очередях», – рассказал врио заместителя губернатора Аркадий Боцан-Харченко.Время работы офиса на Октябрьском проспекте, дом 14 – с 08:30 до 20:00 по понедельникам, в остальные будние дни – с 08:30 до 17:00, по субботам – с 08:30 до 13:30.