Мероприятие состоится в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона

Мероприятие состоится в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по благословению митрополита Владимирского и Суздальского ТихонаС 19 по 29 июля в городе Владимире пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь». Мероприятие состоится в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. При поддержке Администрации г. Владимира, СФИ «Золотой Витязь» (г. Москва). Организатор программы — Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).Выставка разместится на Театральной площади. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы монастырских мастерских, которые станут душеполезным подарком для друзей и близких.Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой — проводит благотворительные выставки-ярмарки. Посетителей порадует художественное оформление изделий, каждое из которых изготовлено с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные и красивые изделия ручной работы, люди помогают построить дом для бездомных на подворье монастыря, оказывают поддержку одиноким, болящим — всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.Жители и гости города смогут принять участие в интерактивной экскурсии по выставке-ярмарке «Кладезь», познакомиться не только с историей Свято-Елисаветинского женского монастыря, но и историей жизненного пути трудников монастырских мастерских.Малышей ждет встреча с новой сказкой в кукольном театре «Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» расскажет о том, как зайка отправился на поиски волшебной страны и обрел друзей. После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, сделать поделки своими руками. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.На протяжении всех десяти дней будет представлена экспозиция «Скрипторий» ─ мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х─ХII столетия, где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью св. прп. Евфросинии Полоцкой.