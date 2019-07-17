Бывший волейболист сборной России Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопингового законодательства. РУСАДА подтвердило наказание Мороза.

Бывший волейболист сборной России Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопингового законодательства. РУСАДА подтвердило наказание Мороза.Осенью 2018 года допинг-тест игрока "Динамо-ЛО" Павла Мороза оказался положительным. Спортсмен был отстранен от матчей чемпионата страны. РУСАДА дисквалифицировало Мороза на 18 месяцев. Срок дисквалификации 32-летнего волейболиста начинается 12 ноября 2018 года.Павел Мороз выступал за МГТУ, "Кузбасс", новосибирский "Локомотив", "Урал", "Факел", "Динамо-ЛО" и южнокорейский "Инчхон". В 2013-15 годах Павел входил в сборную России.