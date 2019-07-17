Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, проводят встречу на Валааме. По прибытии лидеры отправились в Старо-Преображенский мужской монастырь, где шла служба. Поведение Батьки в храме вызвало много вопросов у наблюдателей.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, проводят встречу на Валааме. По прибытии лидеры отправились в Старо-Преображенский мужской монастырь, где шла служба. Поведение Батьки в храме вызвало много вопросов у наблюдателей.Путин и Лукашенко зашли в собор и приложились к местнымсвятыням. Российский лидер по православному обычаю перекрестился. Белорусскийлидер, к удивлению присутствующих, осенять себя крестным знамением не стал.Поведение Лукашенко вызвало много вопросов у наблюдателей.Так, авторы посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульбапрестолов" нашли простое объяснение поступку Батьки."не крестится, потому что в Беларуси давнопринято принципиальное решение о конвертации страны в униатство с плавнымпереходом к католицизму", – полагают эксперты. По их словам, в Белоруссииактивно пропагандируется католичество, продвигается латинский алфавит, аправославие находится в уязвленном положении."Валаам для Лукашенко – враждебная территория. И он даже не пытается это скрывать", – делает неутешительный вывод "Бульба престолов".Главы государств проведут вместе два дня. 17 июля они будутна Валааме. Помимо посещения собора и монашеских скитов запланирован осмотрмузейной экспозиции. По словам пресс-секретаря российского лидера ДмитрияПескова, встреча двух президентов носит неформальный характер.На следующий день общение Путина и Лукашенко продолжится вСанкт-Петербурге. В северной столице состоится российско-белорусский форумрегионов.Несмотря на неформальный характер встречи, вопросы наповестке дня стоят серьезные. По мнению экспертов, на Валааме решится судьбаСоюзного государства. Последнее время у Москвы и Минска все больше разногласийо путях дальнейшего развития этого объединения.Поговаривают, что Путин будет обсуждать свведение единой валюты и создание общего эмиссионного центра Союзногогосударства. Без этого реальная интеграция двух стран невозможно, поясняютаналитики.