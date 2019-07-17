Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, проводят встречу на Валааме. По прибытии лидеры отправились в Старо-Преображенский мужской монастырь, где шла служба. Поведение Батьки в храме вызвало много вопросов у наблюдателей.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, проводят встречу на Валааме. По прибытии лидеры отправились в Старо-Преображенский мужской монастырь, где шла служба. Поведение Батьки в храме вызвало много вопросов у наблюдателей.
Путин и Лукашенко зашли в собор и приложились к местным
святыням. Российский лидер по православному обычаю перекрестился. Белорусский
лидер, к удивлению присутствующих, осенять себя крестным знамением не стал.
Поведение Лукашенко вызвало много вопросов у наблюдателей.
Так, авторы посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба
престолов" нашли простое объяснение поступку Батьки.
"не крестится, потому что в Беларуси давно
принято принципиальное решение о конвертации страны в униатство с плавным
переходом к католицизму", – полагают эксперты. По их словам, в Белоруссии
активно пропагандируется католичество, продвигается латинский алфавит, а
православие находится в уязвленном положении.
"Валаам для Лукашенко – враждебная территория. И он даже не пытается это скрывать", – делает неутешительный вывод "Бульба престолов".
Главы государств проведут вместе два дня. 17 июля они будут
на Валааме. Помимо посещения собора и монашеских скитов запланирован осмотр
музейной экспозиции. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия
Пескова, встреча двух президентов носит неформальный характер.
На следующий день общение Путина и Лукашенко продолжится в
Санкт-Петербурге. В северной столице состоится российско-белорусский форум
регионов.
Несмотря на неформальный характер встречи, вопросы на
повестке дня стоят серьезные. По мнению экспертов, на Валааме решится судьба
Союзного государства. Последнее время у Москвы и Минска все больше разногласий
о путях дальнейшего развития этого объединения.
Поговаривают, что Путин будет обсуждать с
введение единой валюты и создание общего эмиссионного центра Союзного
государства. Без этого реальная интеграция двух стран невозможно, поясняют
аналитики.