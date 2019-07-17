Говорят, поправившийся из-за препаратов Борис Корчевников впал в депрессию. Такое объяснение нашли репортеры, когда услышали слова популярного ведущего.

Говорят, поправившийся из-за препаратов Борис Корчевников впал в депрессию. Такое объяснение нашли репортеры, когда услышали слова популярного ведущего.Недавно особо наблюдательные зрители заметили, что Борис Корчевников набрал несколько лишних килограммов. Поклонники немедленно всполошились, решив, что это признак нездоровья телеведущего. Спустя некоторое время шоумен и сам признался, что поправился из-за лечения, однако уверил, что теперь все в порядке.Однако репортеры убеждены, что Борис Корчевников впал в депрессию. Поводом для таких заключений стали слова телеведущего, сказанные им в одном из выпусков передачи "Судьба человека". В разговоре с актрисой Еленой Пановой он дал понять, что потерял надежду жениться. "А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…" – приводит слова Бориса Корчевникова .Елена Панова поспешила утешить шоумена, ведь 20 июля ему исполнится только 37 лет, однако телеведущий оказался непреклонен. Борис Корчевников добавил, что вовсе не шутит и вполне серьезно поставил крест на своей личной жизни.К слову, продюсеры программы также указали на лишний вес телеведущего. Это рассказал сам , когда беседовал с Юрием Стояновым. Тому удалось за рекордное время скинуть более 20 килограммов. "Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом", – шутливо сообщил .