Все госпитализированные из летнего лагеря Юнга дети выписаны домой. Об этом заявил директор учреждения Виктор Патук на совещании межведомственной комиссии в администрации Владивостока.

Все госпитализированные из летнего лагеря "Юнга" дети выписаны домой. Об этом заявил директор учреждения Виктор Патук на совещании межведомственной комиссии в администрации Владивостока.Заседание прошло при участии представителей Госпожнадзора, Роспотребнадзора, сотрудников профильных управлений мэрии, директоров загородных лагерей, а также замглавы городской администрации Ольги Козерацкой и уполномоченного по правам ребенка Ирины Медведевой, передают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города.Результаты эпидемиологической экспертизы в лагере "Юнга" озвучила замруководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю Марина Полякова: "Всего в лагере было зафиксировано 25 случаев отравления. Все пострадавшие - дети в возрасте от 12 до 14 лет. Они были госпитализированы в инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы №2. По факту ЧП мы провели эпидемиологическое расследование. В итоге специалисты зафиксировали признаки нарушения технологического процесса приготовления пищи и санитарных норм. Результаты проверки переданы в суд. А вместе с ними - рекомендации о временной приостановке работы детского лагеря".Директор "Юнги" Виктор Патук сообщил, что в настоящий момент лагерь не работает. Почти все дети отправились по домам. Сейчас на территории лагеря остаются только 16 детей, прошивающих на Сахалине. Но в ближайшее время их заберут родители. "Мы приносим извинения родителям, и полностью признаем свою вину. Мы окажем всю необходимую помощь", — прокомментировал директор лагеря.Все директора загородных лагерей, присутствовавших на совещании, получили рекомендации по усилению контроля за качеством обработки овощей и фруктов, работой пищеблоков и соблюдением технологии приготовления. Кроме того, в ближайшее время будет усилена работа ревизионных комиссий администрации Владивостока. Частоту проверок значительно увеличат.