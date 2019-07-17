71-летняя певица взбудоражила Сеть внешним видом. Многие заметили, что София Ротару выглядит заметно помолодевшей.

71-летняя певица взбудоражилаСеть внешним видом. Многие заметили, что София Ротару выглядит заметнопомолодевшей.Народная артистка опубликовала ряд свежих снимков на своей странице вInstagram. На них София Ротару позирует вместе с семьей, командой инекоторыми звездами перед фестивалем Atlas Weekend – 2019.Поклонникипевицы, среди которых очень много ее соотечественников-украинцев, восхитились СофиейРотару и оставили под публикациями множество комплиментов. "София Михайловна, Вы несказанно прекрасны!Безмерно Вас люблю!", "Ну как Вам удается так выглядеть – вечно молодой?! Неперестаю Вами восхищаться!", "Богиня! Королева!" – облизали с головы до ног исполнительницу ее подписчики.Однако есть и те, кто холодноотносится к Софии Ротару. Так, ранее музыкальный критик Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену певицы и ее творчество. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать неможет, а своим успехом обязана мужу Анатолию Евдокименко.Как писали "Дни.ру", выступление на Международном фестивале искусствв Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, звезде не стоитпоказываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.Напомним, ранее сообщила, что уже много лет не посещает свой особняк в Крыму. Артисткаперестала жить на полуострове еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе.