71-летняя певица взбудоражила
Сеть внешним видом. Многие заметили, что София Ротару выглядит заметно
помолодевшей.
71-летняя певица взбудоражила
Сеть внешним видом. Многие заметили, что София Ротару выглядит заметно
помолодевшей.
Народная артистка опубликовала ряд свежих снимков на своей странице в
Instagram. На них София Ротару позирует вместе с семьей, командой и
некоторыми звездами перед фестивалем Atlas Weekend – 2019.
Поклонники
певицы, среди которых очень много ее соотечественников-украинцев, восхитились Софией
Ротару и оставили под публикациями множество комплиментов. "София Михайловна, Вы несказанно прекрасны!
Безмерно Вас люблю!", "Ну как Вам удается так выглядеть – вечно молодой?! Не
перестаю Вами восхищаться!", "Богиня! Королева!" – облизали с головы до ног исполнительницу ее подписчики.
Однако есть и те, кто холодно
относится к Софии Ротару. Так, ранее музыкальный критик Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену певицы и ее творчество. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не
может, а своим успехом обязана мужу Анатолию Евдокименко.
Как писали "Дни.ру", выступление на Международном фестивале искусств
в Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, звезде не стоит
показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.
Напомним, ранее сообщила, что уже много лет не посещает свой особняк в Крыму. Артистка
перестала жить на полуострове еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе.