Стефания Маликова в очередной раз удивила своих поклонников. 19-летняя девушка стала выглядеть как 30-летняя женщина. Подписчики решили, что дочь Маликова специально пытается себя состарить.

Стефания Маликова вочередной раз удивила своих поклонников. 19-летняя девушка стала выглядеть как30-летняя женщина. Подписчики решили, что дочь Маликова специально пытаетсясебя состарить.Стефания Маликова хочет выглядеть взрослой и умудреннойжизнью женщиной. 19-летняя дочь известного певца подбирает соответствующиенаряды и косметику. Однако многие подписчики микроблога Стеши ее стремление неодобряют.Новое фото Стефании Маликовой в Instagram вызвалоу поклонников разные чувства. Девушка позирует в элегантном платье, в туфлях навысоком каблуке. Самые преданные поклонники пришли в восторг. Но даже ониотметили, что Стешу трудно узнать – так сильно она изменилась и повзрослела."Такая красивая стала, совсем взрослая!", "Ужене маленькая девочка, а красивая леди!", – пишут фанаты.Однако среди почти полумиллиона подписчиков в Instagram -довольно большая группа критиков, которые не упускают случая позлорадствоватьнад промахами студентки МГИМО. На сей раз они заметили, что Стеша выглядитминимум лет на 10 старше своего возраста."У вас ангельская внешность, а вы делаете из себя30-летнюю женщину!", – возмущаются фолловеры. Они считают, что специальнопытается себя состарить, чтобы выглядеть значительно старше.