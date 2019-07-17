Эвелина Бледанс держит своих поклонников в тонусе. Актриса
не дает подписчикам расслабиться, постоянно публикуя пикантные снимки. На сей
раз она предстала в наряде с экстремальным декольте.
Эвелина Бледанс держит своих поклонников в тонусе. Актриса
не дает подписчикам расслабиться, постоянно публикуя пикантные снимки. На сей
раз она предстала в наряде с экстремальным декольте.
Белое глубоко декольтированное платье Эвелины Бледанс лишь
слегка прикрывает грудь артистки. В таком виде звезда запечатлена на
фотографии, опубликованной в Instagram.
Подпись под снимком не объясняет, по какому случаю Эвелина
Бледанс облачилась в откровенный наряд. Фото – лишь для привлечения внимания, а
уж в этом актриса поднаторела.
"Цените момент. Жизнь скоротечна.... Поцелуйте своих!
Скажите, что любите! И помогите, тем, кому можете помочь!", – написала
актриса.
Поклонники звезды в восторге. Дошел
ли до них "месседж" – сказать трудно, но грудь артистки
они комментируют активно. "Оййй ща титюски выпадут", "Выше
писали про грудь. Она превосходна, цетирую – "Вываливайте" чаще))",
– оценили прелести актрисы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
На днях 50-летняя
выложила в микроблоге снимки в джинсовых мини-шортах. Звезда призналась, что
часто обнимается с деревьями, таким образом заряжаясь природной энергией. Телеведущая
гордится своими генами и прекрасным обменом веществ: она уверяет, что может
съесть на ночь бутерброд с колбасой и это никак не отразится на ее талии.