Эвелина Бледанс держит своих поклонников в тонусе. Актриса не дает подписчикам расслабиться, постоянно публикуя пикантные снимки. На сей раз она предстала в наряде с экстремальным декольте.

Эвелина Бледанс держит своих поклонников в тонусе. Актрисане дает подписчикам расслабиться, постоянно публикуя пикантные снимки. На сейраз она предстала в наряде с экстремальным декольте.Белое глубоко декольтированное платье Эвелины Бледанс лишьслегка прикрывает грудь артистки. В таком виде звезда запечатлена нафотографии, опубликованной в Instagram.Подпись под снимком не объясняет, по какому случаю ЭвелинаБледанс облачилась в откровенный наряд. Фото – лишь для привлечения внимания, ауж в этом актриса поднаторела."Цените момент. Жизнь скоротечна.... Поцелуйте своих!Скажите, что любите! И помогите, тем, кому можете помочь!", – написалаактриса.Поклонники звезды в восторге. Дошелли до них "месседж" – сказать трудно, но грудь артисткиони комментируют активно. "Оййй ща титюски выпадут", "Вышеписали про грудь. Она превосходна, цетирую – "Вываливайте" чаще))",– оценили прелести актрисы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).На днях 50-летняявыложила в микроблоге снимки в джинсовых мини-шортах. Звезда призналась, чточасто обнимается с деревьями, таким образом заряжаясь природной энергией. Телеведущаягордится своими генами и прекрасным обменом веществ: она уверяет, что можетсъесть на ночь бутерброд с колбасой и это никак не отразится на ее талии.