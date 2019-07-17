Один человек погиб и еще 15 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на западе Калифорнии в США.

Один человек погиб и еще 15 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на западе Калифорнии в США. Такие данные сообщил телеканал CNN.Погибший — сотрудник газовой компании, которая проводила ремонтные работы в доме, передает телеканал "Россия 24".Полиция ограничила движение в районе места происшествия и эвакуировала жильцов соседних домов.