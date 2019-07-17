Певица разыскивает одного из своих
нижегородских поклонников. Светлана Лобода обратилась к мужчине через своей Instagram-аккаунт.
Певица разыскивает одного из своих
нижегородских поклонников. Светлана Лобода обратилась к мужчине через своей Instagram-аккаунт.
Исполнительница опубликовала
забавную видеозапись. На кадрах молодой человек лежа танцует под ее песню. Пока
странный мужчина бьется в экстазе, стоящие рядом зрители активно снимают его на
камеры своих мобильных телефонов.
Светлана Лобода попросила своего поклонника срочно связаться с ней. "Коротко
о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится с
вами поближе", – знаменитость.
Отметим, концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде прошел с размахом. Перед
выступлением звезда часто выкладывала в соцсетях фрагменты с репетиций. При
этом она отмечала, что это первый ее стадионный концерт такого уровня.
Как
писали "Дни.ру", ранее прокомментировала в Instagram слухи о
скандале на фестивале "Белые ночи". Некоторые СМИ распространили
новость о том, что исполнительница разругалась из-за отдельной гримерки с
организаторами мероприятия. Однако никаких доказательств случившегося так и не
было предоставлено.
"Никаких
скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале
"Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте до
обеда газет"", – сделала заявление