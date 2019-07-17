Певица разыскивает одного из своих нижегородских поклонников. Светлана Лобода обратилась к мужчине через своей Instagram-аккаунт.

Певица разыскивает одного из своихнижегородских поклонников. Светлана Лобода обратилась к мужчине через своей Instagram-аккаунт.Исполнительница опубликовалазабавную видеозапись. На кадрах молодой человек лежа танцует под ее песню. Покастранный мужчина бьется в экстазе, стоящие рядом зрители активно снимают его накамеры своих мобильных телефонов.Светлана Лобода попросила своего поклонника срочно связаться с ней. "Короткоо вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится свами поближе", – знаменитость.Отметим, концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде прошел с размахом. Передвыступлением звезда часто выкладывала в соцсетях фрагменты с репетиций. Приэтом она отмечала, что это первый ее стадионный концерт такого уровня.Какписали "Дни.ру", ранее прокомментировала в Instagram слухи оскандале на фестивале "Белые ночи". Некоторые СМИ распространилиновость о том, что исполнительница разругалась из-за отдельной гримерки сорганизаторами мероприятия. Однако никаких доказательств случившегося так и небыло предоставлено."Никакихскандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале"Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте дообеда газет"", – сделала заявление