Оренбург заключил контракт с хорватским защитником Лоренцо Шимичем, принадлежавшим итальянской Сампдории. Подробности перехода 23-летнего футболиста пока неизвестны.

"Оренбург" заключил контракт с хорватским защитником Лоренцо Шимичем, принадлежавшим итальянской "Сампдории". Подробности перехода 23-летнего футболиста пока неизвестны.Лоренцо Шимич пришел в "Сампдорию" из "Хайдука" в 2017 году, но не сыграл за генуэзцев ни одной встречи. Как сообщает РИА Новости, Шимич отдавался в аренду "Эмполи" и СПАЛ. Нынешним летом "Сампдория" решила продать хорвата.Бывший защитник молодежной сборной Хорватии в ближайшее время присоединится к "Оренбургу". Южноуральцы считают, что Шимич способен усилить оборону, лишившуюся Адесойе Ойеволы и Сильвио Бегича.