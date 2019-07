Танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, предположительно, захвачен иранскими военными. Как сообщает корреспондент CNN со ссылкой на свои источники в американской разведке, судно шло под флагом Панамы.

Танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, предположительно, захвачен иранскими военными.Об этом сообщает в "Твиттере" корреспондент CNN со ссылкой на свои источники в американской разведке.По данным журналиста Барбары Старр, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера Корпуса стражей Исламской революции силой заставили экипаж направить корабль в территориальные воды Ирана.Корреспондент добавляет, что это произошло в минувшие выходные. При этом она добавляет, что реакции Абу-Даби не поступало.Кроме того, по данным американской разведки, на которые ссылается Старр, контакта с командой установить не удалось.Последний раз, согласно карте, которую публикуют в соцсетях, судно выходило на связь в районе одного из островов в Ормузском проливе.This is the last known position of the UAE (Panama flagged) oil products tanker RIAH in Iranian waters near Iran's Qeshm island 44 hours ago. https://t.co/0iw2DNN6uH via @ELINTNews #Iran pic.twitter.com/06zmFKKBSi— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 15 июля 2019 г.Некоторые источники в Персидском заливе говорят, что судно попросту сломано и отбуксировано Ираном, а США утверждают, что связи с экипажем нет, передает "Россия 24".Это уже далеко не первый подобный инцидент в Персидском заливе. Атаки на танкеры в этом регионе привели к ухудшению отношений между Ираном и США.Вашингтон возлагает ответственность за обострение конфликта на Тегеран.11 июля сообщалось, что пять иранских катеров пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе, однако Иран это опроверг.