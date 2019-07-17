Преступление было совершено в городе Гусь-Хрустальный в декабре прошлого года. В совершении акта вандализма обвиняется местный житель.

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя г. Гусь - Хрустальный, обвиняемого в порче мемориальной доски знаменитому писателю, Нобелевскому лауреату Александру Исаевичу Солженицыну.Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в городе Гусь-Хрустальный зимой прошлого года.11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в центре города разбита памятная доска, установленная накануне на одном из зданий в честь 100-летия писателя Солженицына.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм».Для расследования преступления была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники разных служб полиции. К работе привлекли специалистов оперативно-технических подразделений областного аппарата УМВД.В результате масштабного комплекса проведенных полицейскими мероприятий подозреваемый в порче памятной доски был установлен.В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная доска.В настоящее время дознание завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.