Фарсом, абсурдом и абсолютным безумием назвала ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Фарсом, абсурдом и абсолютным безумием" назвала ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.Вышинского на Украине обвиняют в госизмене и уже больше года содержат под стражей без каких-либо оснований, напоминает телеканал "Россия 24". Ближайшее заседание по этому делу назначено на пятницу, 19 июля, хотя должно было состояться еще 15 июля. Но суд его перенес, сославшись на занятость совещательной комнаты. Эксперты назвали такое решение политическим.Захарова отметила, что в российском МИДе все же надеются на освобождение Вышинского из-под стражи. Особенно — после поддержки журналиста представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. По словам Захаровой, ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря вниманию к ситуации со стороны МИДа и российского журналистского сообщества.